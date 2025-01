Dirigente do Nacional comenta negociação com Vargas: ‘O que você vai fazer no Vitória?’

O chileno Eduardo Vargas, que chegou a negociar com o Vitória, foi anunciando pelo Nacional do Uruguai nesta terça-feira (22). Assim, o vice-presidente do clube, Flavio Perchman, comentou sobre a negociação no podcast “Pasión Tricolor”.

“Eu só disse isso a ele: ‘O que você vai fazer no Vitória da Bahia?. Venha pra cá!”, disse.

Há dois dias atrás, a negociação entre Vitória e Vargas estava encaminhada e a detalhes de ser finalizada. Porém, o Nacional conseguiu ‘dar um chapéu’ no time brasileiro e contratou o jogador.

Carreira de Vargas

Vargas atuou pelo Atlético-MG até o ano passado. Foram 167 partidas, 33 gols e 15 assistências. Na Europa, o atacante atuou em times como Valencia, Napoli, Hoffenheim e Queens Park Rangers e passou ainda por times como Cobreloa e Universidad do Chile, ambos de seu país natal, além de Grêmio e Tigres, do México.

Pela seleção chilena, ele disputou 145 partidas, com 45 gols marcados e sete assistências. Ele esteve no grupo campeão da Copa América em 2015 e 2016.



