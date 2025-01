Copa do Nordeste 2025: confira os jogos desta quinta-feira (23)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025 se encerra nesta quinta-feira (23), com três jogos em disputa, a partir das 19h (de Brasília): Sousa x Altos, Fortaleza x Moto Club e, para fechar, Bahia x Sampaio Corrêa. Confira as principais informações dos confrontos.

Sousa x Altos – 19h

Único paraibano na competição, o Sousa recebe o Altos às 19h, no Estádio Antônio Mariz, pelo Grupo A do Nordestão. O Dinossauro é o atual campeão da Paraíba e, além disso, em 2024, chegou até a terceira fase da Copa do Brasil. 100% na temporada, com três vitórias em três jogos no Estadual, tem Paulo Foiani como novo técnico.

Com momentos parecidos, o Altos é o atual campeão piauiense e também está 100% na temporada, com duas vitórias em dois jogos no Estadual. Para o duelo, o técnico Francisco Diá não poderá contar com o lateral-direito Gean e o atacante William Anicete, que estão no departamento médico. Por outro lado, Arlan e Ray estão recuperados de dores no joelho e realizam trabalhos de condicionamento.

Transmissão: Premiere.

Fortaleza x Moto Club – 19h

Também pelo Grupo A, o Laion enfrenta o Moto Club a partir das 19h, no Estádio Presidente Vargas. Atual campeão do torneio, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem novidades para a temporada: Pol Fernández, Borrero, Diogo Barbosa e David Luiz. Para o duelo, o técnico deve manter a mesma base da equipe que venceu o jogo amistoso contra o Chicago Fire, nos Estados Unidos.

Já o Rubro-Negro passou pela fase preliminar, onde eliminou Retrô e Botafogo-PB para chegar na etapa atual. Para o duelo, o técnico Zé Augusto pode promover a estreia do atacante Magno, que ganhou condição de jogo na última segunda-feira (20). Assim, deve entrar no lugar de Lucas Lopeu, pois o jogador segue no departamento médico.

Transmissão: Premiere.

Bahia x Sampaio Corrêa – 20h

Para fechar a primeira rodada da Copa do Nordeste, o Bahia recebe o Sampaio Corrêa às 20h, na Arena Fonte Nova, pelo Grupo B do torneio. O técnico Rogério Ceni tem dúvida para a escalação do Tricolor, afinal, o zagueiro Gabriel Xavier está com dores no joelho e realizou exames. Após a pré-temporada em Girona, na Espanha, o time titular retorna aos gramados. Assim, os torcedores terão os primeiros contatos com os seis reforços da temporada: Erick, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Santiago Mingo, Erick Pulga e Willian José.

Para tentar o bicampeonato, a Bolívia Querida manteve o técnico Felipe Surian para esta temporada. Porém, fez uma reformulação no elenco que, agora, conta apenas com Fábio Aguiar, Cavi e Pimentinha da formação considerada base.

Transmissão: Premiere.

