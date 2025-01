CBF confirma e Mané Garrincha receberá Brasil x Colômbia em março

Três meses após receber a vitória da Seleção Brasileira contra o Peru, por 4 x 0, o Mané Garrincha ganhou uma data de reencontro com o time do técnico Dorival Júnior. Na noite desta quarta-feira (22/1), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nova passagem da equipe verde e amarela por Brasília para o duelo diante da Colômbia. O compromisso está marcado para 20 de março, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O duelo estava com casa indefinida diante das dificuldades encontradas pela entidade máxima do futebol brasileiro para fechar um estádio dentro das exigências para o duelo. Inicialmente, o plano previa o jogo no Rio Grande do Sul, como forma de homenagear as vítimas das enchentes enfrentadas pelo estado no ano passado. No entanto, o Beira-Rio e a Arena do Grêmio tinham a agenda de compromissos ocupada por shows na data do duelo contra a Colômbia.

Brasília acabou levando vantagem diante da concorrência pela possibilidade de entregar o Mané Garrincha 15 dias antes da partida contra os colombianos. O período é uma exigência da entidade para cuidar do gramado e dos detalhes visuais dos palcos de jogos da Seleção Brasileira. A Neo Química Arena e o Morumbi, em São Paulo, além do Maracanã, no Rio de Janeiro, perderam a chance justamente por não conseguirem se adequar ao prazo estabelecido pela CBF.

A última partida da Seleção Brasileira em Brasília foi em outubro. Na ocasião, a equipe verde-amarela goleou o Peru, por 4 x 0. Raphinha fez dois gols naquela noite. Andreas Pereira e Luiz Henrique completaram a vitória na capital federal. Mais de 60 mil torcedores pagaram ingresso para ver o jogo nas arquibancadas do Mané Garrincha, mas não puderam ver Vinicius Junior. Na ocasião, o melhor jogador do mundo estava cumprindo suspensão automática.

O jogo contra a Colômbia será o primeiro da Seleção Brasileira em 2025. Após duelar com os colombianos em Brasília, e equipe do técnico Dorival Júnior viaja até Buenos Aires para medir forças com a Argentina. A convocação dos jogadores para a nova passagem pela capital federal deve ocorrer em fevereiro.

A Seleção Brasileira é quinta colocada das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos de 36 possíveis. A disputa é liderada pela Argentina, com 25 somados. Uruguai, Equador e Colômbia aparecem em terceiro, quarto e quinto, respectivamente, com os mesmos 19. O Brasil fechou 2024 com dois empates por 1 x 1, contra Uruguai e Venezuela.