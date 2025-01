Portuguesa-RJ x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Portuguesa e Fluminense se enfrentam pela 4ª rodada do Carioca no Luso-Brasileiro - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (23) para medir forças com a Portuguesa (RJ), pela 4ª rodada. Assim, o Tricolor terá pela primeira vez na temporada, à beira do campo, o treinador Mano Menezes, no duelo que acontece no Luso-Brasileiro, às 21h30 (de Brasília).

Ao utilizar times alternativos nas três primeiras rodadas, a equipe de Laranjeiras soma dois empates e uma derrota e precisa engrenar na competição para assegurar um lugar nas semifinais. Por outro lado, Lusa está na terceira colocação, com 6 pontos, e quer se manter entre os quatro primeiros.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (23) terá a transmissão dos canais Premiere e SporTV.

Como chega a Portuguesa RJ

A equipe deve entrar em campo com quase a mesma escalação que venceu o Madureira por 2 a 1, na rodada passada. Afinal, Miguel Vinícius, expulso diante do Tricolor Suburbano, deve ser a única ausência. Dessa forma, o time aposta no fator casa para surpreender o adversário e pontuar contra um dos grandes do estado.

Como chega o Fluminense

O Tricolor optou por antecipar o retorno de peças importantes do elenco para começar a engrenar no Carioca. No entanto, nomes como Thiago Silva, Fábio, Arias, Cano ainda não devem estar em campo. Além disso, Paulo Henrique Ganso ficará de fora por no mínimo um mês em virtude de uma miocardite leve.

PORTUGUESA x FLUMINENSE

Campeonato Carioca – 4ª Rodada

Data e horário: 23/01/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

PORTUGUESA: Vinicius; Joazi, Thomas Kayky, Victor Pereira, MV; Wellington Cézar, João Paulo, Lucas Santos, Romarinho, Rosa; Lohan. Técnico: Evaristo Piza

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Guga, Freytes, Ignacio e Renê; Martinelli, Nonato e Lima; Canobbio, Riquelme e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Gustavo Mota correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

