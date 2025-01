Com gol contra do estreante Fabrício Bruno, Cruzeiro perde para o Athletic

Zebra no Mané Garrincha! O Athletic venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Um dos estreantes da noite, Fabrício Bruno marcou contra o gol que definiu a partida. O confronto ficou para a história, afinal, foi o primeiro triunfo do Esquadrão de Aço sobre o Cabuloso na história.



Com o resultado, a Raposa caiu para a segunda colocação do Grupo C do Estadual, somando três pontos. Por outro lado, o Alvinegro Gigante se manteve 100% no torneio e, assim, segue na liderança isolada do Grupo B, com seis pontos.

Primeiro tempo com muitas faltas e poucas chances de gol

A parte inicial do primeiro tempo não teve grandes chances de gol, mas o Athletic foi a equipe que mais chegou perto de abrir o placar. Aos 16 minutos, Fabrício Bruno, um dos estreantes da noite, salvou a Raposa ao desviar chute de David Braga em cima da linha. Aos 23, foi a vez de Cássio trabalhar para o Cabuloso. O goleiro deu um tapa na bola para evitar o que seria o gol de Torrão, após atacante desviar cruzamento de cabeça na segunda trave.

Posteriormente, o Cruzeiro tentou trabalhar mais a bola no pé e ficou mais presente no ataque, mas parou em alguns erros de passe. Contudo, aos 36, chegou com perigo com Matheus Henrique, que avançou pela direita e finalizou cruzado sobre o gol Alvinegro. Logo depois, aos 39, Marquinhos tentou da entrada da área, de chapa, mas teve desvio. Jogo se mostrou equilibrado e travado na primeira etapa, com o Athletic melhor na primeira metade e Cruzeiro entrando mais no jogo na segunda.

Segunda etapa definiu a zebra

Já no segundo tempo, tentando mudar o cenário do primeiro, o Cabuloso iniciou pressionando. Logo no primeiro minuto, Bolasie ficou com sobra dentro da área e finalizou forte de canhota, mas a bola parou no marcador. Aos três minutos, resposta do Alvinegro Gigante com Wallisson, que também contou com uma sobra na área e mandou de bicicleta por cima do gol.

Cruzeiro tentou ficar com a bola buscando espaços na marcação e, aos 10, Marquinhos perdeu grande chance ao finalizar mal na segunda trave. Aos 24, com gol contra de Fabrício Bruno, o Athletic saiu na frente do placar. Na jogada, Nathan cruzou pela esquerda e, com desvio, Cássio saiu mal do gol e a bola bateu nas pernas do goleiro, que acabou desviando contra o próprio gol. Com o tento, o time de São João del-Rei fez substituições para fechar a equipe, enquanto Fernando Diniz tentou colocar a Raposa para frente. Porém, o placar persistiu até o fim.

Fernando Diniz xingado pela torcida

Torcedores do Cruzeiro presentes no Mané Garrincha ficaram na bronca com o técnico Fernando Diniz. Aos 35 minutos, foi possível ouvir um coro com xingamentos direcionados ao treinador. Posteriormente, aos 42, mais protestos com gritos de “Fora, Diniz!”.

Agora, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o Cabuloso recebe o Betim no próximo sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. Por outro lado, o Alvinegro Gigante visita o Aymorés no domingo (26), às 16h, no Estádio Paulo Paschoalino.

ATHLETIC 1 X 0 CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – 2ª rodada

Data: 22/1/2025

Local: Estádio Mané Garricha, Brasília (DF)

ATHLETIC: Jefferson Luis; Douglas Pelé (Jhonatan, aos 50’/2°T), Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga (Rafael Conceição, aos 29’/2°T); Welinton Torrão (Neto Costa, aos 30’/2°T), Gustavão (Gasolina, aos 12’/2°T) e Mateus Gonçalves (Nathan, aos 12’/2°T). Técnico: Roger Silva

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Romero (Tevis, aos 32’/2°T), Matheus Henrique e Eduardo (Christian, aos 18’/2°T); Dudu (Lucas Silva, aos 18’/2°T), Marquinhos (Lautaro Díaz, aos 26’/2°T) e Bolasie. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Fabrício Bruno (GC), aos 24’/2°T (1-0)

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida Costa

VAR: Marco Aurélio Fazekas

Cartão amarelo: Lucas Romero, Fabrício Bruno (CRU); Diego Fumaça, Yuri (ATH)

Cartão vermelho: ——-

