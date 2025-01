Corinthians vence o ??gua Santa e iguala melhor marca do século

O Corinthians manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (22), o Timão venceu o Água Santa por 2 a 1 e conquistou o terceiro triunfo no torneio. Foi a 10ª vitória consecutiva do Coringão, que igualou a melhor marca do clube no século. Alex Santana e João Pedro, no começo do jogo, anotaram os gols alvinegros. Netinho, em um belo chute, descontou para o clube de Diadema.

Com a vitória, o Timão chegou aos nove pontos em três rodadas e lidera o Grupo A. Por outro lado, o Água Santa ainda não pontuou e é o lanterna do Grupo C. Na próxima rodada, o Timão realiza o clássico contra o São Paulo, no Morumbis. Já o Netuno tenta a primeira vitória contra o Bragantino, em casa.

Corinthians pressiona e marca dois

O Corinthians começou na pressão e logo conseguiu abrir o placar. Após cobrança de escanteio, a bola bateu na defesa do Água Santa e sobrou para Alex Santana marcar. O gol foi anulado em campo, mas o VAR validou. Depois, Coronado cobrou falta, Ygor Vinhas se atrapalhou e João Pedro empurrou para as redes.

O Água Santa logo conseguiu descontar, em sua primeira chegada. Netinho recebeu rápido, ajeitou e mandou um foguete no canto para marcar. Depois do gol sofrido, o Timão não conseguiu manter a pressão ofensiva, mas não sofreu mais ameaças do adversário até o intervalo.

Timão fica com um a mais e para em goleiro

A segunda etapa começou com a entrada de Memphis Depay no Timão. Na primeira oportunidade, o holandês cobrou escanteio na cabeça de Hugo, que cabeceou para grande defesa de Ygor Vinhas. O Timão pouco criou e só voltou a assustar aos 19′, quando Pedro Raul recebeu na área, girou e bateu para fora. Lá atrás, a defesa corinthiana quase entregou o empate. Diego Palacios, que tinha acabado de entrar, tentou cortar cruzamento, mas espirrou o taco e quase marcou contra.

O Corinthians só voltou a crescer na partida quando ficou com um a mais. Memphis arrancou pelo meio e só parou quando Ramon chegou por trás. O meia já tinha cartão amarelo e foi expulso. Em vantagem no marcador, o Timão chegava, mas parava em Ygor Vinhas. Palacios cruzou na área, Pedro Raul chegou para concluir e o goleiro defendeu no reflexo. Depois, Memphis cabeceou após cruzamento de Carrillo e parou em mais uma grande defesa do arqueiro do Netuno.

Nos minutos finais, o goleiro seguiu trabalhando. Em duas cobranças de escanteios, Ygor defendeu cabeçadas de João Pedro e Félix Torres. Ainda deu tempo de salvar em finalização de Memphis. Porém, não foi o suficiente para evitar a derrota do Água Santa e mais um triunfo do Corinthians.

CORINTHIANS 2 X 1 ÁGUA SANTA

3ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: quarta-feira, 22/01/2025, às 19h30 (de Brasília).

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público total: 41.579 torcedores.

Renda: R$ 2.683.017,00

Gols: Alex Santana, 8’/1ºT (1-0); Talles Magno, 18’/1ºT (2-0); Netinho, 23’/1ºT (2-1)

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Mana, Felix Torres, João Pedro e Hugo (Diego Palacios, 19’/2ºT); José Martinez, Charles (Carrillo, 28’/2ºT), Alex Santana (Ryan, intervalo) e Igor Coronado (Memphis Depay, intervalo); Talles Magno (Yuri Alberto, 42’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz.

Água Santa: Ygor Vinhas; Diogo Batista, Robles e Renan Castro; Roger (Arthur Korek, 34’/2ºT) , Netinho (Lucas Rocha, 47’/2ºT) e Ramon; Neilton (Willen, 25’/2ºT) , Ademilson (Gabriel Silva, 25’/2ºT) e Luan Dias (Willian, 34’/2ºT). Técnico: Marcelo Cabo.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões Amarelos: Hugo (SCCP); Ramon (ECAS)

Cartão vermelho: Ramon (ECAS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.