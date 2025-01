Lucas Romero analisa derrota do Cruzeiro: ‘Não finalizamos’

O Cruzeiro perdeu pela primeira vez na história para o Athletic nesta quarta-feira (22), no Estádio Mané Garrincha, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O estreante Fabrício Bruno marcou o gol contra que definiu o placar da partida.

Capitão da equipe, Lucas Romero analisou a derrota do Cabuloso e afirmou a necessidade de uma evolução do time comando pelo técnico Fernando Diniz.

“Acho que a gente tem que analisar o jogo para ver o que melhorar. Tivemos situações para fazer o gol, mas não finalizamos, é um ponto a melhorar. É só o começo da temporada, temos que melhorar muito ainda”, disse o jogador ao SporTV.

Com o resultado, o Cruzeiro segue com três pontos na tabela e, assim, caiu para a segunda colocação do Grupo C do Estadual, que também conta com o agora líder Villa Nova, Aymorés e Pouso Alegre. Agora, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o Cabuloso recebe o Betim no próximo sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

