Brasília bate Corinthians de virada e volta a vencer no NBB antes do Super 8

Na estreia como mandante em 2025, o Brasília levou a melhor sobre o Corinthians por 69 x 65, nesta quarta-feira (22/1), no Nilson Nelson, e venceu a primeira do ano no Novo Basquete Brasil (NBB). O time candango saiu atrás, mas pegou no tranco no segundo tempo e encerrou a sequência de duas derrotas antes de virar a chave para a disputa da Copa Super 8, a partir do fim de semana.

Repetindo a dose do que fez no primeiro turno, o pivô Anderson Rodrigues foi novamente um dos destaques do Brasília, somando 21 pontos e 5 rebotes, suficiente para ser o cestinha da noite. Ainda pegando o gás no retorno de lesão, o ala-armador Gemadinha também foi bem e contribuiu com 13 pontos. Pelos visitantes, o armador veterano Elinho teve 15 pontos, mesma marca do pivô Victão.

“Todo jogo nós temos que dar o nosso melhor e hoje consegui encaixar alguns pontos para ajudar a equipe. Nosso pensamento é sempre a vitória. No começo do jogo não conseguimos ir tão bem no ataque, mas a gente fez o combinado, que era não tomar muito ponto, e sabíamos que as coisas iam fluir durante o jogo até que conseguimos encaixar”, disse Anderson ao Correio.

Com a vitória, os brasilienses seguem em terceiro, com 14 triunfos e oito derrotas, atrás apenas do líder Minas e do Flamengo. Além disso, o time candango abriu uma pequena vantagem para os adversários na cola, deixando para trás Franca (12 vitórias e 9 derrotas), Pinheiros (12-9) e União Corinthians (12-9). Já o Corinthians viu acabar a sequência após ganhar quatro seguidas e segue em 13º, mas ainda na zona de classificação para os playoffs.

O Brasília agora muda o foco para a Copa Super 8, torneio de tiro-curto que vale um lugar na Champions League das Américas para o campeão, caso o Brasil tenha duas vagas. O time candango recebe o União Corinthians no próximo sábado (25/1), às 19h30, no ginásio Nilson Nelson. Se avançar, o adversário sairá do confronto entre Minas e São Paulo. SporTV, YouTube e NBB Basquetepass transmitem.

“Temos jogadores novos, mas todos mundo experiente. Acho que não muda a chave, mas vamos entrar da mesma forma que foi contra o Corinthians e os outros jogos do NBB. Temos que continuar pensando sempre em ganhar”, comentou Anderson.



O jogo

Sem Anton Cook e Daniel Von Haydin, o Brasília encontrou dificuldades para se acertar no ataque. Reflexo disso foi ter anotado apenas 9 pontos no primeiro quarto, o menor número do time em uma parcial durante toda a temporada. Do outro lado, o Corinthians aproveitou para abrir vantagem, liderados pelo estadunidense Melvin Johnson. A situação foi melhorar no segundo período, quando Gemadinha somou 10 pontos e os candangos encostaram no placar, perdendo por 27 x 29 antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, foi a vez de Anderson Rodrigues aparecer. O pivô, que já havia feito a melhor partida dele na temporada contra o alvinegro no primeiro turno, chamou a responsabilidade e anotou 10 pontos para comandar a virada brasiliense. Pelo adversário, Vitão respondeu na mesma moeda com outra dezena de pontos, mas não foi o suficiente para impedir que o time da casa tomasse a frente por 48 x 42.

Com a partida em aberto, o último quarto foi de trocação até o fim, tanto que foi a parcial de maior pontuação no jogo. Rodrigues acertou um gancho para dar vantagem de duas posses para os donos da casa com menos de um minuto para acabar e o Corinthians precisou buscar ataques rápidos para buscar o empate. No entanto, as duas equipes começaram a trocar faltas e o Brasília não desperdiçou as chances na linha de lance livre para manter a diferença e vencer por 74 x 70.