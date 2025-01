Carlinhos após goleada do Flamengo: ‘Não fizemos mais que nossa obrigação’

O Flamengo, enfim, venceu com o time alternativo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro aplicou logo um 5 a 0 sobre o Bangu, pela quarta rodada da competição. Autor de dois gols da goleada, o atacante Carlinhos destacou os três pontos, mas disse que foi mais do obrigação do time.

“É um motivo de muita alegria. Essa vitória com a camiseta do Flamengo é o mais importante. Uma instituição que a gente respeita muito. Não fizemos mais que nossa obrigação, ganhamos o jogo e ganhamos bem. Agora é só relaxar um pouco. Ir para casa, já estamos 12, 13 dias fora. Agora ver a nossa família. É isso. Voltar com a cabeça tranquila que fizemos o nosso papel”, disse Carlinhos ao Sportv.

Pressionada pela colocação ruim — com apenas um ponto em nove possíveis, o time do Flamengo ocupava a penúltima posição no início da rodada. Além disso, o técnico Cléber dos Santos recebeu críticas pela falta de um bom desempenho nos primeiros jogos do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Flamengo subiu para quinta posição, com quatro pontos, e é o segundo dos grandes a conquistar os três pontos. No sábado, o Rubro-Negro, já com o elenco principal, enfrenta o Volta Redonda, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília.

