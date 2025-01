Robert lamenta tropeço do Atlético, mas destaca foco para próxima partida

Ainda com time alternativo, o Atlético-MG tropeçou no Mineirão e empatou em 1 a 1 com o Democrata nesta quarta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Assim, o Galo segue sem vencer no torneio e está na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto.

O meio-campista Robert analisou a partida e destacou o pouco tempo de trabalho com os meninos. Além disso, revelou o foco já na próxima partida.

“É importante voltar a jogar, né, com a nossa torcida dentro da nossa casa. Demos o nosso melhor e desligamos ali nos cinco primeiros minutos, mas corremos atrás, conseguimos empatar o jogo. E é isso aí, focar para a próxima partida, para nós podermos sair com os três pontos”, disse Robert ao SporTV.

“Foram poucos dias de trabalho com os meninos, mas eles estão dando o melhor, a gente entende isso também, uma coisa ou outra a gente tem que ajustar, porque a gente já está no profissional, eles entendem também. Vamos para cima que Deus vai nos abençoar na próxima partida, vamos conseguir os três pontos”, finalizou.

No próximo domingo (26), o time alternativo do Atlético enfrenta o Pouso Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, às 16h (de Brasília), no Estádio Manduzão. Enquanto isso, na pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe principal duela com o Orlando City no sábado (25), às 17h, no Inter&Co Stadium.

