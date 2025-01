Ramón Díaz destaca começo de Paulista do Corinthians: ‘Crescendo o nível de confiança’

Ramón Díaz alcançou a décima vitória seguida no comando do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians segue em uma grande sequência no Campeonato Paulista. O Timão bateu o Água Santa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22) e alcançou o 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do torneio. O retrospecto agrada a comissão técnica.

O treinador Ramón Díaz destacou o crescimento que o time vem alcançando em meio a, ainda, sua preparação para a temporada. O argentino também recordou que o elenco não sofreu com lesões e a minutagem vem dando certo.

“Para a gente é importante que a equipe vá crescendo fisicamente, animicamente e nós estamos nos preparando para a competição. Competição alta, onde vai haver muitas partidas que vamos jogar. Me parece que o esforço que estamos fazendo para minutar os esforços de todos, para que ninguém tenha nenhum tipo de lesão e possa seguir treinando e trabalhando”, ressaltou.

Um outro ponto salientado por Díaz foi a confiança adquirida com a sequência de vitórias neste começo de estadual. O treinador também reforçou o apoio da torcida, que cresce, além do Corinthians na temporada.

“O importante para a gente é o time seguir trabalhando, ter confiança. No domingo jogamos uma partida muito importante. E aí vamos ver como está a condição da equipe. Porém, estamos crescendo ao nível de confiança, os torcedores que nos acompanham e o clube vai crescendo”, pontuou.

A próxima partida do Corinthians será o clássico contra o São Paulo, no Morumbis, no domingo (26). O treinador garantiu que buscará entrar em campo com o melhor time e explicou que os jogadores estavam sendo controlados para isso.

“Vamos tentar jogar com o melhor, por isso administramos o esforço de todo o grupo. Toda a equipe está cumprindo isso e por isso vamos tratar de descansar bem, para que cheguem bastante descansados para o jogo e armar uma equipe para competir”, afirmou.

Jovens se destacando

Um dos gols da partida foi marcado por João Pedro, que balançou as redes pela primeira vez pelo time principal. Ramón revelou que o jogador tem surpreendido e também destacou outros jovens jogadores que estão ganhando oportunidades no começo da temporada.

“Tem surpreendido, porque é um jogador jovem, que viveu muito bem a experiência ano passado. A gente sabe que há diferença entre a primeira e a segunda divisão, mas está entendendo que precisa ser agressivo, tem que jogar rápido. Mas tem um crescimento enorme, como está tendo. Como também está tendo Léo Mana, muitos dos jovens que estamos treinando e a maioria está crescendo muito rápido. Fico contente, porque estão competindo em um bom nível. Temos que dar tempo, rodagem, mas estamos muito felizes”, exaltou.

