Cleber dos Santos destaca eficiência do Flamengo e elogia Carlinhos

O técnico Cléber dos Santos respira após o Flamengo golear o Bangu por 5 a 0, nesta quarta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O time de garotos entrou pressionado por um resultado positivo após sequência negativa. O treinador explicou como desejava o time e exaltou a eficiência após dificuldade nos três primeiros jogos da competição.

“Na preleção, já combinamos com os atletas sobre o que devia ser feito, especialmente, explorar o jogo pelo lado do campo, com triângulações e conseguimos ser bastante efetivos. No momento da expulsão do adversário, nos empurrou para frente. E a substituição do Felipe Teresa com Fabiano era para ter uma opção no setor ofensivo. Não precisávamos de um jogador de armação, mas sim próximo do Carlinhos e trouxemos o Guilherme que tem uma qualidade de passe tanto no gol quanto as assistências”, disse antes de complementar.

“O resultado realmente não estava acontecendo, mas a gente estava conseguindo criar boas oportunidades, mas não estávamos sendo efetivos. No jogo de hoje, tivemos um pouco mais tranquilidade na definição. Não é porque a gente venceu de 5 a 0 que está tudo certo e não é porque tivemos resultados adversos, é que estava tudo errado.

O atacante Carlinhos, aliás, marcou dois gols na goleada sobre o Bangu. Nas últimas semanas, ele recebeu muitas críticas sobre o seu desempenho em campo, mas Cleber dos Santos destacou a postura dele no dia a dia do clube.

“É uma posição em que ele precisa ser municiado. A gente buscou ele nos três jogos e hoje foi feliz nas finalizações. Realmente mostrou seu valor. É um atleta que se dedica bastante e ajuda os atletas mais jovens de sua posição”, destacou.

Aprendizado

Por fim, Cleber dos Santos também disse que a comissão técnica está em constante comunicação com Filipe Luís. Além disso, citou a responsabilidade dos jovens atletas em representar o clube.

“Tivemos contato com Filipe Luís toda vez. O nosso gerente conversa diretamente com ele, com José Boto e passando as informações do dia a dia. Foi um grande aprendizado para comissão técnica e também para os atletas para que eles tenham a ideia do que é representar o Flamengo no profissional”.

Com o resultado, o Flamengo subiu para quinta posição, com quatro pontos, e é o segundo dos grandes a conquistar os três pontos. No sábado, o Rubro-Negro, já com o elenco principal, enfrenta o Volta Redonda, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília.

