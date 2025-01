América-RN, Sport e Náutico vencem na estreia da Copa do Nordeste; Vitória fica no empate

Sport conseguiu a vitória contra o Ferroviário com gol no último lance - (crédito: Foto: Paulo Paiva/Sport Recife.)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste teve quatro jogos nesta quarta-feira (22). No Grupo A, os clubes da Série A não conseguiram a vitória fora de casa. Outro time de elite que não triunfou foi o Ceará, que caiu para o Náutico.

O Timbu conseguiu a vitória nos Aflitos com um gol na segunda etapa, marcado por Paulo Sérgio. O atacante aproveitou a bobeira de Marllon para decretar a vitória alvirrubra. No outro jogo do Grupo B, o América de Natal venceu a Juazeirense por 2 a 1. O Dragão abriu o placar com Guilherme Paraíba. Guilherme Silveira empatou para os baianos, mas Ítalo Melo, também de cabeça, anotou para confirmar o triunfo potiguar.

O Sport conseguiu a vitória com emoção. O Leão da Ilha saiu na frente em Fortaleza com gol de Gustavo Maia. Só que dois minutos depois o Ferroviário igualou o marcador com João Victor. Porém, no último lance, Matheus Alexandre marcou para dar a vitória aos pernambucanos.

Já o Vitória teve que correr atrás do prejuízo duas vezes. Anselmo Ramon abriu o placar para o CRB. O Leão empatou com Janderson. Já no segundo tempo, Léo Pereira colocou o Galo na frente, mas Neris deixou tudo igual mais uma vez.

A primeira rodada da Copa do Nordeste será concluída nesta quinta-feira (23). Pelo Grupo A, o Fortaleza recebe o Moto Club no PV e o Souza enfrenta o Altos no sertão paraibano. Já no Grupo B, o Bahia encara o Sampaio Corrêa na Fonte Nova.

