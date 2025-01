Pituca compara estilo de jogo de Caixinha e Carille: ‘Totalmente diferente’

O Santos perdeu para o Palmeiras, nesta quarta-feira (22), por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. O Peixe saiu na frente com Guilherme, mas sofreu a virada nos acréscimos do segundo tempo. Após a derrota, o capitão Diego Pituca analisou o desempenho da equipe, pediu desculpas ao torcedores e afirmou ser ‘totalmente diferente’ o estilo de jogo do Pedro Caixinha comparado ao do Fábio Carille.

“Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo acho que a gente criou, mas não conseguimos criar muitas chances de gol. A torcida fez a parte dela, apoiou, e eles estão no direito de vaiar”, disse Pituca, que completou:

“(Estilo de jogo do Caixinha) Totalmente diferente do Carille. Estamos nos entregando ao máximo, mas ainda está faltando. Temos que correr, continuar evoluindo, que é campeonato curto. Agora, é trabalhar. Pedir desculpas ao torcedor e continuar trabalhando”, finalizou à CazéTV.

Com o resultado, o Santos fica na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos em três partidas. A equipe de Caixinha conheceu a primeira derrota no Paulistão 2025. O líder do grupo é o Guarani, que tem a mesma pontuação e vai jogar nesta quinta-feira (23), contra o São Paulo, no MorumBis. Além dos dois clubes, há também RB Bragantino e Portuguesa-SP.

Por fim, o Peixe volta a campo no próximo sábado (25), contra o Velo Clube, fora de casa, às 18h30, pela 4ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025.

