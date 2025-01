Grêmio, em Pelotas, na estreia do Gaúcho, segura o empate com o Brasil

Na noite desta quarta-feira, 22/1, o Grêmio foi até o Bento Freitas, em Pelotas, enfrentar o tradicional Brasil. Em jogo de pouca qualidade técnica, o resultado acabou sendo um empate em 0 a 0. O jogo contou com bom público: 6.192 pagangtes. C,om o resultado segue a freguesia. Afinal, há décadas que o Grêmio não perde para o Brasil.

Grêmio luta, mas não sai do zero

O jogo começou quente, com um cartão amarelo para cada time antes dos 10 minutos, e o Brasil chegando com perigo ao gol de Gabriel Grando. Contudo, o Grêmio foi se encaixando, Braitehaite mostrava bom padrão de jogo e Villasanti teve tudo para marcar após receber belo passe de Dodi, livre na área, de frente para o gol, mas parou no goleiro.

No segundo tempo, o Brasil foi mais perigoso, o que fez do zagueiro Rodrigo Ely o melhor em campo. Afinal, rechaçava todas até sair machucado. No fim, o time gremista conseguiu segurar o empate fora de casa, mas levou pelo menos dois sustos em jogadas do atacante Gabriel, que teve oportunidades claras para dar a vitória ao time da casa. Porém,errou na hora do arremate.

BRASIL DE PELOTAS 0X0 GRÊMIO

1ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 21/01/2025

Local: Estádio Bento de Freitas, Pelotas (RS)

Público: 6.192

Renda: R$ 240.280,00

BRASIL: Wellington; Murilo, Guilherme, Áquila e Higor; Jonathan Cabeça (Bruno Miguel, 30’/2ºT), Juliano Fabro e Kauê (João Victor, 25’/2ºT); Histone (Vini Charopem, 6’/2ºT), Mayco Félix (Gabriel, 25’/2ºT) e DG (Jota, 30’/2ºT). Técnico: Dema.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro (João Lucas, 30’/2ºT), Jemerson, Rodrigo Ely (Gustavo, 16’/2º|T) e Mayk; Dodi, Villasanti (Pepê, 30’/2ºT), Pavon (Edenilson, 40’/2ºT), Cristaldo e Aravena; Braithwaite (Arezo, 30’/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelo: Aquila, Luciano Fabro, Kauê, João Victor e Mayko Felix (BRA); João Lucas, Dodi e Villasanti (GRE)

