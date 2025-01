Caixinha pede por reforços no Santos e critica Soteldo: ‘Indisciplinado taticamente’

O Santos perdeu para o Palmeiras, nesta quarta-feira (22), por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. O Peixe saiu na frente com Guilherme, mas sofreu a virada nos acréscimos do segundo tempo. Na coletiva de imprensa, o técnico Pedro Caixinha comentou sobre a substituição de Lucas Braga, que entrou na primeira etapa, e disse que foi devido à ‘indisciplina tática’, como a de Soteldo.

“Na primeira palestra eu disse que tinha histórico de substituição em 20 minutos. Podemos fazer cinco substituições em três pausas e não há regra sobre em quanto tempo podemos mexer. Ou que quem entra não pode sair. Vi que estava desequilibrado no meio-campo. Soteldo é muito bom jogador, mas é indisciplinado taticamente. Então temos que manter quem tem criatividade e equilibrar a equipe. Equilibrar foi colocar meio-campo a três com mais presença. Não tem a ver com o Lucas, com nenhum jogador, mas com tomada de decisão do banco para ajudar a equipe. Equilibramos diante do desequilíbrio evidente no meio-campo. Fruto da nossa criatividade, mas também da indisciplina tática”, afirmou o português.

Caixinha deixou claro que o processo será longo, porém reforçou a vontade de vencer pelo Santos. O treinador chegou ao clube nesta temporada. Ou seja, está no comando do seu terceiro jogo.

“Não tenho varinha mágica, mas tenho muita vontade de vencer nesse projeto. Não vai ser amanhã, uma semana, mas nunca vou desistir e vou precisar de todos. Conhecem mais o passado da instituição que eu e, se não estivermos todos juntos e não confiarem no trabalho, não vamos alcançar nada. Se alcançarmos, vamos conquistar. Minha energia está totalmente focada nessa reação.”

Caixinha quer mais reforços e atualiza sobre Tiquinho e Barreal

O Santos anunciou, até o momento, quatro reforços. No entanto, o técnico Pedro Caixinha deseja mais contratações e citou as posições necessárias: “Temos praticamente as posições claras. Extremos, muita necessidade no meio-campo e na parte central do ataque.”

Além disso, o treinador português atualizou as situações de Tiquinho Soares e Alvaro Barreal, atacantes acertados com o Peixe, mas que ainda não foram anunciados.

“Falei do centroavante, temos o Tiquinho e podemos ter mais uma ou duas peças. Um dessa função e um que pode fazer por dentro e por fora. Esperamos que isso aconteça. Há questões burocráticas que nos ultrapassam na questão do Tiquinho. Não temos o controle. Trabalhamos nisso todos os dias, o jogador quer participar. O Alvaro [Barreal] foi submetido a uma cirurgia dupla de hérnia inguinal. Faltam mais uns 10 dias para trabalhar com o grupo. Está no final da recuperação. Quando isso acontecer, será uma opção para jogar por fora e faz todo triângulo pela esquerda. O conhecimento que temos dele, intensidade, garra argentina. Faz três funções.”

