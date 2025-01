Fonte confirma fim de namoro entre Vinícius Souza, ex-Flamengo, e Anitta

Não sobrou resquícios do namoro entre o meia Vinícius Souza, do Sheffield United, e a cantora Anitta, nem mesmo amizade. Fontes próximas ao, agora, ex-casal confirmaram os rumores sobre o fim do relacionamento após cinco meses. Nenhum dos dois se manifestaram sobre o assunto.

Os rumores sobre o término se intensificaram na manhã da última quarta-feira (22), quando fãs notaram mudanças nos perfis do ex-casal. Anitta e Vinícius apagaram as fotos do feed do Instagram e, de quebra, deixaram de se seguir.

Os primeiros boatos de uma possível crise no relacionamento surgiram na mídia há cerca de dois meses. Fontes revelaram ao ‘Extra’, responsável por confirmar o fim do namoro, que o afastamento se derivava do conflito de agenda do casal.

Namoro de Anitta e Vinícius Souza

A cantora já estava conhecendo o jogador melhor durante a badalada viagem à Grécia, em agosto de 2024. A presença de Vinícius, no entanto, foi mantida em sigilo por amigos que também acompanharam a artista no passeio.

O clima entre eles começou a esquentar após a apresentação da cantora no jogo da NFL no Brasil, em São Paulo, no dia 6 de setembro. Anitta promoveu uma festa para celebrar a participação no evento histórico e contou com a presença do jogador. Entretanto, a primeira aparição pública ocorreu apenas na semana do dia 25, durante o desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França.

Crise no relacionamento

Os encontros entre os dois começaram a ficar mais esporádicos, visto que além da distância geográfica, por morarem em países diferentes, ainda enfrentavam conflitos nas agendas. Vinicius, por exemplo, estava de recesso nas festas de fim de ano, enquanto Anitta se apresentava em eventos por cidades diferentes.

Revelado nas categorias de base do clube de coração, o Flamengo, o atleta defende o Sheffield e mora atualmente na Inglaterra. Já artista, que tem investido em sua carreira internacional, se divide entre Miami e Brasil.

Próximos passos da carreira

O nome de Vinícius Souza entrou no radar do Palmeiras para disputa do Super Mundial de Clubes – entre junho e julho. Segundo a ESPN, a cúpula alviverde trabalha com objetivo de tê-lo por empréstimo de seis meses junto ao Sheffield.

