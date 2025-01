Santos prepara anúncio de Neymar e quer astro ainda em janeiro

O Santos já prepara o anúncio de Neymar. O clube da Baixada Santista convive com a expectativa de ter o retorno do ídolo ainda nesse mês de janeiro. A ideia é que ele fique ao menos até junho e, se gostar do projeto, permaneça até a Copa do Mundo de 2026. Com isso, os bastidores da Vila Belmiro já se movimentam mais do que o normal.

Além do anúncio, o Santos já entrou em contato com seus patrocinadores para alinhar os valores do acordo, assim que houver a assinatura com o atacante. A ideia é que todos os parceiros acompanhem financeiramente o clube com a visibilidade que trará o astro. O Peixe já conversou com a Umbro, sua fornecedora de material esportivo para preparar um aumento significativo da produção de camisas já pensando na procura que o anúncio trará.

Além disso, o Peixe também já abriu conversas com novos parceiros comerciais. O clube visa novos acordos financeiros pelo menos até junho, período que o craque ficaria na Vila Belmiro. O Santos entende que se o projeto Neymar fizer sucesso até o final de março, a chance do ídolo permanecer por mais tempo é muito grande.

Antes disso, o Santos ainda precisa aguardar uma rescisão de contrato do atacante com o Al-Hilal. Afinal, Neymar ainda não encerrou seu vínculo com o clube saudita, que por sua vez, tenta se livrar da dívida para liberar o jogador.

Neymar teria 65 milhões de dólares (R$ 387,6 milhões) a receber. Se conseguir abater pelo menos parte desse valor e também alongar o pagamento do restante, a tendência é que o clube saudita libere o craque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.