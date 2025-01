Rony não responde, e Fluminense desiste da contratação do atacante

Chegou ao fim a novela Rony e Fluminense. O clube das Laranjeiras deu um prazo para o atacante do Palmeiras responder a oferta feita, o que não aconteceu. Assim, o Tricolor Carioca desistiu do negócio e não vai mais fazer investidas para contratar o jogador.

A oferta do Fluminense era de 8 milhões de euros (R$ 49,8 milhões na cotação atual) parcelados aos paulistas, além de um salário já considerado alto ao jogador. Por sua vez, Rony pediu valores maiores, mas o Tricolor Carioca se mostrou irredutível e avisou que não ia aumentar os vencimentos.

Assim, o atacante se tornaria o jogador mais caro da história do clube em valores absolutos. O Santos chegou a sondar a contratação do atacante, mas considerou os valores elevados e desistiu praticamente de qualquer negociação.

O camisa 10 do Palmeiras está no Alviverde desde 2020 e, desde então, conquistou muitos títulos, com destaque para duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. No total, foram 283 jogos, somando 70 gols e 36 assistências.

Até o momento, o Fluminense confirmou sete reforços para a temporada 2025: o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o volante Hércules e os atacantes Joaquín Lavega, Agustín Canobbio e Paulo Baya. Rony seria o oitavo reforço, mas acabou não acontecendo.

