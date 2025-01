Prefeitura de SP confirma Pacaembu como sede da final da Copinha

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será na Arena Mercado Livre Pacaembu. A Federação Paulista de Futebol (FPF), junto com a Allegra, concessionária responsável pela administração do estádio, confirmaram que a decisão da principal competição de juniores do Brasil, vai acontecer no palco mais tradicional da cidade paulista. São Paulo e Corinthians decidem quem ficará com a taça.

No início, existia rumores de que a final não seria no Pacaembu, por conta do estádio não ter o alvará necessário para receber a decisão. Contudo, na última segunda-feira (20/01), a Prefeitura de São Paulo conseguiu um pedido temporário de funcionamento para que o local recebesse a partida.

O Pacaembu volta a sediar a final da Copinha após cinco anos. Desde então, três outros estádios receberam a decisão: Canindé, Allianz Parque e Neo Química Arena. Contudo, o local não terá capacidade máxima por conta do alvará de segurança. Assim, apenas 20 mil torcedores devem estar presentes.

O alvará provisório exige atestados técnicos de funcionamento do sistema de segurança, incluindo equipamentos e brigada de combate a incêndio e pânico, assinados por profissionais habilitados.

Como é de habitual nos clássicos disputados no estado de São Paulo, a partida terá torcida única. Assim, o Tricolor Paulista será o único time que terá torcedor no Pacaembu. Isso porque o Soberano tem a melhor campanha durante a competição. O time soma sete vitórias em oito partidas, enquanto o Timão venceu seis, empatou um e perdeu um.

