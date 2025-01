Após saída de colombiano, Vasco prepara barca com até nove jogadores

Depois de acertar o fim do empréstimo de Emerson Rodríguez, o Vasco planeja para a temporada de 2025 enxugar o elenco e sacramentar a saída de outros atletas. Assim, o clube carioca busca definir o futuro de alguns jogadores já nas próximas semanas, e a barca pode contar até nove nomes.

Entre eles, estão Capasso, Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme, JP e Lucas Eduardo, que podem sair por empréstimo. Além disso, o Cruz-Maltino está aberto a ouvir propostas por Sforza e Jean David.

Dessa forma, alguns desses nomes devem começar a fazer atividades separados do restante do elenco. O grupo que retornou de empréstimo teve chance no início do Carioca, porém não agradou.

Entenda cada caso

O clube deve buscar novos empréstimos para Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme, assim como para JP e Lucas Eduardo. O primeiro voltou depois de uma cirurgia no joelho direito, enquanto o segundo estourou a idade do sub-20.

Capasso, por sua vez, voltou de empréstimo do Olimpia, do Paraguai, e chegou a treinar com o grupo principal, mas também deve deixar o clube. Por fim, o clube está aberto a propostas pelos gringos Sforza e Jean David, que tiveram dificuldade de adaptação.

O primeiro tem o interesse de alguns clubes mexicanos, porém ainda pode permanecer dependendo do aval da comissão técnica. Já o volante argentino, que chegou por cerca de 5 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões na cotação da época), viu a concorrência em seu setor aumentar em 2025 com a chegada de Tchê Tchê e os retornos de Paulinho e Jair.

