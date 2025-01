Mano cita dificuldades do Fluminense no Carioca e projeta estreia em 2025

Com uma equipe alternativa, o Fluminense tem tido dificuldade para engrenar no Campeonato Carioca 2025. Assim, o técnico Mano Menezes fará sua estreia em 2025 contra Portuguesa, nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro. Ele entende que os jovens sentiram por causa da questão física e diferença no tempo de preparação. Agora, para o treinador, o time com mais jogadores do grupo principal estará mais organizado e competitivo.

“Primeiro a expectativa das primeiras rodadas, esperávamos dificuldades. Enfrentamos uma equipe que tem até 60 dias de preparação. Nós mandamos um time com sete, oito dias de preparação. Assim, é uma diferença grande, sofremos um pouco. Nesse sentido, agora já com os jogadores numa preparação melhor, utilizando os jogadores do grupo principal em sua maioria, podemos esperar um futebol melhor, disputa mais parelha em termos físicos e de competitividade”, disse à FluTV.

“É isso que espero para esse primeiro momento. A equipe está bem organizada, saber o que vai fazer, errar pouco, fazer bem, criar muitas oportunidades para fazer gols, que é o que pode nos dar a primeira vitória no campeonato”, completou.

O Fluminense iniciou na segunda-feira (20) uma nova etapa de sua programação de pré-temporada no CT Carlos Castilho. Assim, os atletas se reapresentaram para retomar as atividades em grupo único, comandado pelo técnico Mano Menezes.

Por fim, o meia Paulo Henrique Ganso apresentou pequena miocardite (inflamação do músculo do coração), durante os exames de pré-temporada, e ficará de fora por pelo menos um mês.

Confira o elenco do Fluminense para a sequência do Campeonato Carioca

GOLEIROS: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Pedro Rangel e Marcelo Pitaluga

LATERAIS: Samuel Xavier, Guga, Gabriel Fuentes e Renê

ZAGUEIROS: Thiago Silva, Thiago Santos, Ignácio, Freytes e Manoel

MEIAS: Martinelli, Bernal, Nonato, Wallace Davi, Hércules, Victor Hugo, PH Ganso*, Renato Augusto, Jhon Arias, Lima e Isaque

ATACANTES: Germán Cano, Keno, Kauã Elias, Canobbio, Lavega, Riquelme, Serna, Lelê e Paulo Baya

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.