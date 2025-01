Entenda por que equipes ainda não estão no melhor nível nos Estaduais

Grandes do Rio de Janeiro vem encontrando dificuldades no Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Após um breve período de descanso, o futebol brasileiro já voltou a todo vapor, com os campeonatos Mineiro e Gaúcho sendo os últimos a dar a partida nesta semana. Com um calendário cheio, times e jogadores precisaram se adequar para iniciar as atividades a tempo dos estaduais, que começaram oficialmente em 11 de janeiro com o Campeonato Carioca, e dos torneios de pré-temporada.

Alguns clubes priorizaram as disputas nos Estados Unidos, usando equipes alternativas nos Estaduais, enquanto outros focaram em treinos intensivos para obter o melhor desempenho o quanto antes. De acordo com Flávia Magalhães, médica do esporte com mais de 20 anos de experiência, o alto nível de desempenho pode demorar a retornar. “Geralmente, os jogadores começam a se ajustar entre 4 a 6 jogos. Mas o desempenho ideal depende de vários fatores, como estilo de jogo, intensidade dos treinos e condições físicas e psicológicas dos atletas”, explica a doutora.

Em períodos como este, a fisioterapia é uma aliada importante na preparação. Anderson Dornelles, fisioterapeuta associado à Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física) e que atua no Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, afirma que a abordagem preventiva é crucial:

“A fisioterapia preventiva foca no equilíbrio muscular e articular, com exercícios específicos e técnicas de controle neuromuscular para ajudar a reduzir a sobrecarga. Além disso, realizam-se testes funcionais periódicos que monitoram a evolução e identificam áreas vulneráveis a lesões. A educação dos atletas também é essencial para manter boas rotinas e garantir um desempenho consistente ao longo da temporada”.

O que mais pode influenciar?

Além da preparação coletiva, cada atleta necessita de atenção individua. Afinal, fatores físicos e mentais podem influenciar o desempenho, como adaptação ao ritmo de jogo, mudanças de clube ou cidade e lesões anteriores. Por isso, são feitos ajustes no treinamento, alimentação e descanso para ajudar os jogadores a se recuperarem e evoluírem de forma gradual.

