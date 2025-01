Botafogo tem dificuldade para acertar com dupla do Leste Europeu

Ainda sem anunciar reforços, embora tenha acerto com alguns jogadores, o Botafogo tenta e não consegue chegar a um desfecho positivo por uma dupla que está no Leste Europeu: o volante Gomes, do Shakhtar Donetsk, e o meia Bitello, do Dínamo Moscou.

Em relação ao primeiro, o Botafogo fez uma proposta de 13 milhões de euros (R$ 80,8 milhões). Mas os ucranianos deram de ombro. Ou seja, nem responderam ao Mais Tradicional. A primeira oferta do Glorioso havia sido de 10 milhões (aproximadamente R$ 62 milhões). O Shakhtar Donetsk a rechaçou.

Cria do Vasco, Gomes quer retornar ao Brasil e vê o Botafogo como um caminho para saciar o desejo.

A mesma intenção de retorno tem Bitello, do Dínamo Moscou. Ex-Grêmio, ele quer tanto jogar pelo Botafogo que não chegou a se reapresentar para uma intertemporada do Zenit. Revanche? Os russos, então, decidiram dificultar o negócio. Aceitaram a oferta de 18 milhões de euros (R$ 111,1 milhões) do Botafogo, mas pediram 10 milhões de euros na primeira parcela. Os cariocas tinham a intenção de pagar apenas 2,5 milhões de euros (R$ 15,4 milhões).

O negócio, portanto, esfriou. Porém, o Botafogo segue no páreo. O problema, agora, é que há dois outros clubes que podem atravessar a chegada de Bitello. O estafe do meia avisou ao Alvinegro que um outro brasileiro um italiano entraram na briga e podem atender a demanda do Dínamo Moscou.

O vaivém do Botafogo

Até o momento, o Botafogo acertou os seguintes reforços: o goleiro Linck, do Paranaense, o zagueiro David Ricardo, do Ceará, o zagueiro Jair, do Santos, além do atacante Artur, do Zenit. Wendell, também deste último clube russo, só chegará em junho, ao fim da temporada europeia, para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Em contrapartida, o elenco, campeão da Libertadores e do Brasileirão-2024, sofreu um forte desmanche. Saíram os seguintes nomes: Gatito (goleiro), Rafael (lateral-direito, se aposentou), Adryelson (zagueiro), Pablo (zagueiro), Marçal (lateral-esquerdo), Hugo (lateral-esquerdo), Tchê Tchê (volante), Eduardo (meia), Romero (meia), Almada (meia), Luiz Henrique (atacante), Júnior Santos (atacante) e Tiquinho (centroavante).

O clube também busca um novo treinador, pois Artur Jorge, seduzido pelo vil metal dos petrodólares do Qatar, deixou a Estrela Solitária ao fim do ano passado.

