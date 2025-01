Rodrigo Ferreira fala sobre bom início de Paulistão do São Bernardo

A equipe do São Bernardo faz um excelente início de Paulistão. O Bernô acumula duas vitórias no torneio estadual, uma delas em casa, no 1º de Maio, contra o Bragantino. A outra foi contra o Água Santa.

Rodrigo Ferreira, lateral-direito contratado para essa temporada, celebra o bom momento na competição.

“Muito bom início de Paulistão da nossa parte. Já são duas vitórias e duas grandes apresentações na competição. Conquistamos um excelente resultado na estreia, fora de casa, e em nosso estádio mostramos muito força e resiliência contra uma equipe de Série A”, afirmou Rodrigo, que projetou o duelo contra o Mirassol:

“Espero que a gente consiga manter essa força no próximo duelo. Temos um jogo duro contra o Mirassol. Vamos fazer valer o mando e usar a força de nossa torcida conosco no 1º de Maio”, disse o lateral.

São Bernardo e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 18h30 (de Brasília).

