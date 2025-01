Vasco está invicto na Arena da Amazônia, onde enfrenta o Madureira

Ao entrar em campo para sua “estreia” na temporada 2025, o Vasco defenderá um tabu histórico. Afinal, a equipe da Cruz de Malta jamais perdeu no palco do duelo desta quinta-feira (23), contra o Madureira; a Arena da Amazônia, em Manaus (AM), onde o clube, aliás, já até ergueu troféu.

A partida, apesar de válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, marca a primeira com o elenco titular do Vasco. Marcará também a estreia do técnico Fábio Carille no comando da equipe. Saiba, então, o retrospecto do Cruz-Maltino atuando no estádio, que foi palco para a Copa do Mundo no Brasil, 11 anos atrás.

História data de 2014

Inaugurado em março de 2014, a Arena da Amazônia não demorou a receber o Vasco pela primeira vez. Foi logo em abril, no mês seguinte à sua inauguração, em duelo contra o Resende-RJ, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino ficou no 0 a 0, garantindo a classificação apenas no jogo da volta, em São Januário. No mesmo ano, mas em setembro, o Vasco empatou desta vez em 1 a 1 contra o Oeste-SP, pela 23ª rodada da Série B.

Depois, em 2016, dois clássicos seguidos e duas vitórias. Primeiro, por 1 a o contra o Fluminense, em 17 de abril, pelo Campeonato Carioca. Neste jogo, Riascos marcou o gol da vitória, que rendeu o troféu da Taça Guanabara. Sete dias depois, agora pela semifinal, o Vasco derrotou o Flamengo por 2 a 0 e garantiu vaga na decisão. Aquele, aliás, marca o último ano em que o Cruz-Maltino foi campeão.

Em 2019, empate por 1 a 1 contra o Corinthians, pela terceira rodada do Brasileirão. Mais três anos depois, nova igualdade: 0 a 0 contra o Guarani, pela oitava rodada da Série B, em maio. Na última visita, porém, a terceira vitória: 1 a 0 contra o Audax, pela sétima rodada da Taça Guanabara de 2024. A partida marcou o primeiro gol do atacante David com a camisa do Vasco.

Relembre todos os jogos do Vasco na Arena da Amazônia

0 x 0 – Resende (Fora) – Copa do Brasil – 1ª fase (ida)

1 x 1 – Oeste (Fora) – Série B – 23ª rodada

1 x 0 – Fluminense (Fora) – Campeonato Carioca (sétima rodada da Taça Guanabara – jogo valeu o título ao Vasco)

2 x 0 – Flamengo (Casa) – semifinal do Campeonato Carioca

1 x 1 – Corinthians (Casa) – Campeonato Brasileiro – terceira rodada

0 x 0 – Guarani (Fora) – Série B – oitava rodada

1 x 0 (veja o gol abaixo) – Audax (Casa) – Campeonato Carioca – sétima rodada

Total: sete jogos; três vitórias, quatro empates; 61,9% de aproveitamento; seis gols marcados; dois sofridos; quatro de saldo

