O São Paulo recebe o Guarani nesta quinta-feira (23/1), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor ainda busca sua primeira vitória na competição, já que empatou com o Botafogo-SP em sua estreia. Aliás, vale ressaltar que o Soberano só tem uma partida disputada, já que o duelo contra a Inter de Limeira foi adiado. Já o Bugre vem de uma vitória e um empate e quer manter sua invencibilidade no torneio. A Voz do Esporte transmite ese duelo a partir das 18h, com oseu tradicional pré-jogo. E assim que ojuiz der o início da partida, o premiado Cesar Tavares estará na narração.

Cesar Tavaes está na narração, mas a cobertua ainda conta com os comentários de Figeuireso Junior e as reportagens de Andre Bachá. Não deixe de acomoahar este duelo clicando na arte acima a partir das 18h (de Brasília).

