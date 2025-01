Robert destaca ansiedade por estreia do Brasil no Sul-Americano Sub-20

A Seleção Brasileira estreia no Sul-Americano Sub-20 nesta sexta-feira (24), quando enfrenta seu maior rival, a Argentina, às 20h30, no estádio Misael Delgado, na Venezuela. Titular durante toda a preparação e provável titular na primeira rodada, o goleiro Robert falou sobre a expectativa para a estreia.

“Está todo mundo ansioso para a estreia, que vai ser logo contra a nossa maior rival, a Argentina. Espero que todo mundo faça um bom jogo, porque a preparação está sendo muito boa, desde o início em maio (do ano passado). O grupo está bem unido e fechado e com as ideias do Ramon. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande estreia”.

Campeão da última edição do torneio, disputada em 2023, o Brasil busca o 13º título geral da competição. Para o arqueiro, um resultado positivo logo na primeira rodada é essencial para a confiança do grupo.

“Uma vitória contra a Argentina será muito boa, porque nós estamos defendendo o título, e vai ser importante para o grupo e para o seguimento da competição”.

Cria da base do Atlético-MG, o atleta de 19 anos teve um 2024 mágico. Além das convocações para a Seleção de base, também fez parte dos treinamentos da Seleção principal antes da disputa da Copa América, e lá teve a oportunidade de treinar ao lado de Taffarel e Alisson. No Galo, também convive diariamente com Victor, goleiro histórico do e hoje diretor de futebol do clube.

