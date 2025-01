Mano Menezes e Cano analisam pré-temporada do Fluminense

Germán Cano no último treino antes do Fluminense "estrear" na temporada - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Acabou a espera, torcedor tricolor! Nesta quinta-feira (23), o Fluminense entra em campo contra a Portuguesa, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Taça Guanabara. E a partida marca o retorno do técnico Mano Menezes, bem como de boa parte do elenco principal da equipe carioca.

O próprio comandante analisou a pré-temporada do Flu. Segundo Mano, aliás, ela ainda não terminou. Ao site oficial do Fluminense, ele revelou que o time seguirá treinando firme, como uma espécie de “extensão” da pré-temporada.

“No Brasil, a pré-temporada sempre é um pouco mais curta do que a gente gostaria. Esse ano um pouco mais, porque os estaduais começaram antes, o que nos obrigou a fazer um início com uma equipe mais alternativa para estender o trabalho com os outros jogadores, para não correr risco de não fazer uma boa preparação, que é o que todo mundo não quer nessa hora, não perder jogadores por lesão no início da temporada, que é sempre um prejuízo bastante grande. Então, mesmo colocando para estrear a maioria dos jogadores diante da Portuguesa, nós vamos continuar em pré-temporada. Vamos utilizar esses jogos que temos para continuar preparando bem, dando ritmo aos jogadores dentro de uma margem de segurança, mas também em uma necessidade de vencer”, disse Mano.

Elogio aos jogadores

Segundo ele, os próximos jogos servirão para um “condicionamento final”. Mano celebra que seus jogadores reagiram bem à pré-temporada.

“Os jogadores responderam bem, se apresentaram bem, na sua grande maioria. Isso ajuda muito, ter um ponto de partida mais alto para fazer a preparação adequada que precisa ter. Todos se empenharam muito, a gente conseguiu fazer quase que a totalidade daquilo que queríamos fazer, então, usando os jogos ainda para dar um condicionamento final, acho que a gente tem condição de já apresentar algo bem positivo para o nosso torcedor”, concluiu o técnico.

Cano também comenta pré-temporada do Fluminense

O atacante Germán Cano também fez sua avaliação dos trabalhos realizados nas últimas semanas. O atacante vê a equipe pronta para estrear nesta quinta.

“Acho que a gente trabalhou incansavelmente para poder chegar na hora certa nos jogos. Muita dedicação no dia a dia, tanto de manhã, como de tarde. A concentração, descansando bem, nos alimentando bem, acho que a gente está ótimo para poder jogar e começar a temporada com tudo. A gente sabe que tem que trabalhar bastante, porque a temporada é muito longa. Então, a gente se preparou da melhor forma com as coisas que o professor quer. O caminho a gente já começou a fazer, esperamos dar muitas alegrias aos nossos torcedores”, disse o camisa 14.

