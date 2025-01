Palmeiras encaminha a contratação do volante Emiliano Martínez

O Palmeiras encaminhou a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, do Midtjylland, da Dinamarca. O Verdão alinhou a compra do jogador de 25 anos e aguarda a conclusão dos exames médicos. O contrato do jogador com o clube paulista será de quatro temporadas. A informação inicial foi do site “Nosso Palestra”.

Os valores da negociação ainda não foram revelados. Contudo, por conta da carreira sólida e com convocações constantes para a seleção uruguaia, o Palmeiras deve pagar alto para ter o atleta no plantel em 2025. Além disso, o jogador chega para uma posição considerada importante para o clube.

O volante tem uma passagem pelo futebol brasileiro, atuando pelo Red Bull Bragantino entre 2021 e 2022. Ele está no Midtjylland desde 2022, por onde atuou em 82 partidas, com um gol e três assistências.

Ele chega ao Palmeiras para reforçar uma posição que Abel Ferreira via com necessidade de uma nova peça. Atualmente, para a volância, o Verdão conta com Aníbal Moreno, Fabinho, Zé Rafael, Richard Ríos e Atuesta. Ele, no entanto, pode atuar como primeiri ou segundo volante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.