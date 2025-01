Atlético confirma a contratação de Paulo Bracks

O Atlético confirmou, na tarde desta quinta-feira (23), a contratação de Paulo Bracks, ex-Vasco, Santos e Internacional. Ele assumirá o cargo de CSO (Chief Sports Officer).

O novo profissional terá funções semelhantes às de um CEO, sendo responsável por comandar o departamento de futebol do Atlético, abrangendo as categorias profissional, base e feminino.

Paulo Bracks é natural de Belo Horizonte. Ele iniciou sua carreira no futebol no América, em 2018, nas categorias de base. Em 2019, subiu para o futebol profissional e ajudou o Coelho em sua melhor campanha na Copa do Brasil.

???? O Galo comunica a chegada de Paulo Bracks para ocupar o cargo de CSO (Chief Sports Officer) do Clube, sendo o responsável pelo comando de todo o departamento de futebol do Atlético, incluindo profissional, categorias de base e time feminino. O profissional chega para a função… pic.twitter.com/dl8Bayr2AN — Atlético (@Atletico) January 23, 2025

Em seguida, foi contratado pelo Internacional, onde permaneceu por três temporadas. Depois, transferiu-se para o Vasco. Seu último trabalho foi no Santos, onde contribuiu para o acesso à Série A.

