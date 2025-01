A caminho do Botafogo, Artur se despede do Zenit

Artur é novo reforço do Botafogo para 2025 - (crédito: Foto: Divulgação/Zenit)

Reforço do Botafogo para a temporada 2025, o atacante Artur se despediu dos companheiros de Zenit (RUS) nesta quinta-feira, 23. O clube russo divulgou imagens do momento. Na transação, o Glorioso teve que desembolsar 10 milhões de euros, cerca de R$ 62 milhões, por 80% dos direitos econômicos do atleta.

“Foi pouco tempo, mas foi de muitas alegrias. Gratidão por todos vocês. Desculpem qualquer coisa que eu possa ter feito. Boa sorte a todos vocês e obrigado por tudo”, disse Artur, ao grupo.

O Zenit confirmou o acordo pela transferência de Artur no última segunda-feira, 20. Com passagens por Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino, ele foi comprado pelo clube em 2024, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na época), além de 3 milhões de euros em bônus. No futebol russo, o atacante disputou 35 jogos, marcou sete gols e distribuiu cinco assistências.

Outro jogador que virá do Zenit para o Botafogo é o volante Wendel. Ele, porém, chegará em junho, como anunciou o clube russo, para poder ajudar a equipe atual a conquistar o título nacional.

