Internacional apresenta Kaique Rocha e Carbonero

Carbonero e Kaique Rocha, novos reforços do Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional apresentou duas contratações nesta quinta-feira (23), no Beira-Rio: o zagueiro Kaique Rocha e o atacante Johan Carbonero. Os jogadores concederam entevista coletiva e falaram sobre a expectativa para o novo desafio.

Também presente nas apresentações, D’Alessandro, diretor esportivo do Colorado, explicou os motivos da escolha pelos reforços e elogiou os novos atletas do clube.

“(Sobre Kaique Rocha), nossa análise foi positiva para trazê-lo de volta. Eu trabalhei com ele e sei o que pode entregar, como atleta e como pessoa. E sobre Carbonero, estamos trazendo um jogador que foi campeão da Sul-Americana”, comentou o ex-jogador.

Kaique Rocha, novo zagueiro do Internacional

Kaique Rocha retorna ao clube após passagem entre 2021 e 2022. Mas não foi uma época muito boa na carreira do atleta, que afirmou que o maior problema durante esse período não foi dentro de campo, mas sim por alguns motivos pessoais.

“Gostaria de agradecer a diretoria e a comissão técnica pela confiança. Sendo bem sincero, meu principal problema na minha passagem aqui (no Beira-Rio) não foi dentro de campo. Era extracampo, reconheço isso. Hoje sou um novo homem, homem noivo”, disse Kaique.

Assim, o zagueiro de 23 anos, que estava no Athletico, não foi recepcionado de forma positiva pela torcida nas redes sociais. O jogador confirmou que soube da repercussão, mas não concordou com algumas análises.

“Não tenho mais redes sociais hoje em dia, mas fiquei sabendo (da repercussão negativa). Tem certos comentários que não têm como digerir. Tem certas análises que não são concretas”, comentou.

Carbonero, novo atacante do Colorado

Aos 25 anos, o colombiano Johan Carbonero chega por empréstimo junto ao Racing por um ano. Pelo clube argentino, conquistou a Copa Sul-Americana em 2024. Assim, foi recebido com mais entusiasmo pelos colorados.

“Queria jogar aqui. Estar ao lado de Rochet, Mercado, Aguirre é muito bom. Aos poucos vou me adaptando. Me seduziu muito o projeto. Me atraiu vir para um clube grande como o Inter”, disse o atleta.

Além disso, o jogador comentou sobre seu estilo de jogo, afirmando gostar de duelo um por um e de atacar os espaços.

“Gosto muito do duelo um por um, atacar os espaços. Posso servir muito para o técnico e para a instituição neste sentido. Estou preparado para desfrutar do futebol brasileiro”, comentou.

