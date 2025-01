Renata Fan tenta contratar pentacampeão mundial para substituir Denílson na Band

A apresentadora Renata Fan já tem um alvo para substituir o ex-comentarista do “Jogo Aberto”, Denílson, nos programas da Band. Trata-se do ex-jogador Vampeta, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. A informação foi divulgada primeiramente pelo colunista Fábio Ricco, do “portal Léo Dias”.

Fan, inclusive, já fez contato com o atual comentarista esportivo da “Jovem Pan” para “apresentar uma proposta”. Em sua argumentação, ela informou que o ídolo do Corinthians teria um salário maior na Band em comparação com o que recebe na outra empresa.

Antes de tentar com Vampeta, Renata buscou a contratação de Paulo Nunes. No entanto, o ex-jogador do Palmeiras, atualmente comentarista da Globo, rejeitou a ideia de deixar a emissora carioca.

Outro nome que esteve em pauta foi o do ex-goleiro Marcos, também pentacampeão mundial com o Brasil. No entanto, as conversas não evoluíram até o momento.

