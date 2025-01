Bahia goleia Sampaio Corrêa pela estreia na Copa do Nordeste

O Bahia goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0 nesta quinta-feira (23), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A noite em casa foi especial, afinal, contou com gols dos estreantes Erick e Erick Pulga.

Com o resultado, o Tricolor de Aço deu o pontapé inicial na liderança do Grupo A do torneio regional, com três pontos. Por outro lado, com a derrota, a Bolívia Querida amarga a lanterna do mesmo grupo.

Agora, o Bahia só volta a atuar no Nordestão no dia 5 de fevereiro (quarta-feira), quando visita o Juazeirense às 19h (de Brasília), no Estádio Adauto Morais. Um dia antes, na terça-feira, o Tubarão recebe o América-RN, no mesmo horário, no Castelão de São Luís.

O jogo

Com muitas chances de gols na primeira etapa, o placar foi aberto por um dos estreantes da noite: Erick. Aos 13 minutos, Ademir cobrou escanteio na primeira trave e o volante, de cabeça, completou para balançar as redes. Logo depois, aos 15, Lucho Rodríguez quase marcou o segundo ao arriscar de fora da área e obrigar o goleiro a fazer uma bela defesa.

O Tricolor seguiu em cima e chegou ao segundo com mais um de Erick aos 41, mas dessa vez teve impedimento na origem do lance. Mal deu para lamentar e Lucho Rodríguez ampliou o placar aos 44. Ademir invadiu a área, saiu cara a cara com o goleiro e rolou para o uruguaio marcar o dele.

Aos 10 do segundo tempo, o Bahia chegou ao terceiro gol com azar de Alan James, que desviou a bola contra o próprio gol após batida de falta de Ademir. Para fechar a conta, mais um estreante deixou o marca dele na partida, dessa vez, Erick Pulga. O atacante recebeu rasteiro na segunda trave de Ademir, mais uma vez como garçom, e completou para o gol. O camisa sete, aliás, se destacou e participou de todos os gols dos donos da casa.

