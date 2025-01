Cano faz dois gols e dá a volta por cima no Fluminense

O atacante Cano saiu com a alma lavada. Afinal, fez dois gols na vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, por 3 a 1. Um de pênalti e outro de puro oportunismo. O argentino saiu logo após fazer o seu segundo gol – o terceiro do time – comemorado com muita alegria. Foi o primeiro jogo desde a temporada de 2023 em que Cano marcou dois gols na mesma partida.

“Grato à torcida do Fluminense, todo carinho que me dão é gratificante, e marcar foi importante”, afirmou.

Cano não escondeu a emoção de retornar marcando gols neste primeiro jogo em que o Fluminense entrou com o time principal. Assim, foi um alívio para um atacante que passou a temporada de 2024 lidando com lesões e que em nada lembrava o goleador decisivo que ajudou o time a conquistar a Libertadores de 2023.

“Tive momentos difíceis no ano passado, com várias lesões, coisa que nunca tive na minha carreira. Mas isso serviu de aprendizado, para que eu melhore e possa ajudar o Fluminense com muitos gols. É isso o que eu mais quero.”

