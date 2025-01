Na estreia de Carille, Vasco bate Madureira e chega à primeira vitória no Carioca

Na noite desta quinta-feira (23), o Vasco venceu o Madureira por 2 a 0, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Os gols do Cruz-Maltino f0ram de Paulinho e Vegetti. Na estreia do técnico Fábio Carille, a equipe chegou à sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Além do treinador, o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Tchê Tchê também estrearam.

Com a vitória, o Vasco chega a seis pontos na tabela e se aproxima do G-4, que dá acesso à semifinal do Carioca. Enquanto isso, o Madureira fica com quatro pontos na competição, cai posições e fica perto da lanterna. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 21h (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, em São Januário, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Já a equipe do Subúrbio recebe o Fluminense, no mesmo dia, às 16h.

Ataque é eficaz e vence o Madureira no Carioca

O Vasco iniciou o jogo com muito volume e paciência para achar as melhores jogadas. Na primeira grande chance, Piton cruzou e Alex Teixeira chutou em cima do goleiro. Aos 19 minutos, Coutinho cobrou uma falta próxima à grande área, mas passou longe da meta. No entanto, logo em seguida, O Cruz-Maltino abriu o placar. Tchê Tchê interceptou a saída de jogo do Madureira, carregou a bola, deu o passe para Paulinho, que finalizou por baixo das pernas do goleiro. O Madureira teve a primeira finalização aos 31 minutos, com o capitão Marcelo. Desde o gol, o Vasco diminuiu o volume e fez o Madureira crescer no jogo, com chegadas no ataque. Na reta final da etapa, Marcelo chutou de longe e causou perigo ao Léo Jardim.

No segundo tempo, o jogo iniciou disputado no meio-campo, com faltas duras de ambos lados. As duas equipes se abriram mais, e chances apareceram. Ainda com a partida equilibrada, os técnicos fizeram substituições para dar mais ritmo ao seus times. O Vasco buscou pelo segundo gol, mas as oportunidades não eram bem definidas pelos jogadores. Payet entrou no lugar de Coutinho e deu outro ritmo para o Vasco. O meia francês criou boas chances para seus companheiros finalizarem. Até que Pumita coloca a bola na cabeça de Vegetti, que faz o segundo do Vasco e mata o jogo.

VASCO 2 x 0 MADUREIRA

4ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Data e horário: quinta-feira, 23/01/2025, às 21h30 (de Brasília)

Gols: Paulinho, aos 22′, 1ºT (VAS); Vegetti, aos 45+6′, 2ºT (VAS)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodriguez, 41′ 2ºT), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho (Mateus Carvalho, 20′ 2ºT) e Tchê Tchê (Hugo Moura, 41′ 2ºT); Coutinho (Payet, 29′ 2ºT); Alex Teixeira (Maxime Dominguez, 20′ 2ºT) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Jean Viana, Arthur Edson e Caio Felipe; Matheus Lira (Lucas Paraíba, 20′ 2ºT), Coutinho (Minho, 20′ 2ºT), Wagninho e Marcelo; Wallace (Jefferson, 35′ 2ºT) e Flávio (Renato Henrique, 0′ 2ºT). Técnico: Daniel Neri.

Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)

Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Cartões amarelos: Tchê Tchê, Paulinho, Jair e Léo Jardim (VAS); Jean Viana e Minho (MAD)

