Com valor recorde e contrato histórico, Bahia anuncia novo patrocinador máster

Marca já foi exibida nesta quinta na estreia do Bahia contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Noresdete - (crédito: Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

O Bahia anunciou, na noite desta quinta-feira (23), que fechou com a Viva Sorte Bet o maior contrato de patrocinador máster da história da clube. Embora os valores não tenham sido divulgados, o vínculo terá validade de dois anos.

A parceria com a empresa de títulos de capitalização, que tem plataforma de apostas esportivas online, aliás, também estende o patrocínio máster ao time feminino do Bahia.

Na semana passada, o clube havia informado a rescisão amigável do contrato com a Esportes da Sorte, então patrocinadora máster desde janeiro de 2023. O encerramento avaliado como consensual abriu, portanto, espaço para novas oportunidades de mercado, como a parceria inédita com a Viva Sorte Bet.

Desse modo, a nova marca ficará estampada na parte frontal dos uniformes de treino e jogo do Bahia. Além disso, será exibida em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no CT Evaristo de Macedo, bem como em ações promocionais de marketing desenvolvidas em conjunto com o clube.

Veja o comunicado oficial do Bahia

“O Esporte Clube Bahia SAF celebra dois acordos históricos com as empresas Viva Sorte Bet e Viva Sorte, que passam a integrar o time de patrocinadores do Esquadrão.

O contrato com a Viva Sorte Bet, como patrocinadora master, é o maior já firmado na história do clube, enquanto a Viva Sorte, empresa de títulos de capitalização, assume a propriedade das omoplatas nos uniformes das equipes masculina, feminina e de base. Ambas as parcerias, aliás, têm duração de dois anos e simbolizam um novo capítulo de crescimento e inovação.

A parceria com a Viva Sorte Bet, plataforma de apostas esportivas on-line inclui, pela primeira vez, o patrocínio máster na equipe feminina do Bahia, destacando o compromisso do Clube com a valorização da categoria.

A marca estará estampada na parte frontal dos uniformes de jogo e treino, além de aparecer em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento e diversas ações de marketing que conectam os torcedores ao Esquadrão. Já a Viva Sorte, com mais de 15 anos de atuação e sediada em Londrina–PR, terá sua logomarca exibida nas omoplatas dos uniformes.

A empresa, referência no mercado de capitalização, é reconhecida por transformar a vida de seus clientes por meio de sorteios de prêmios, consolidando sua presença como uma marca que alia inovação e oportunidades. Além da exposição nos uniformes, a parceria incluirá também ações promocionais desenvolvidas em conjunto com o Clube.

Com estas parcerias, o Bahia reafirma sua posição como uma das marcas esportivas mais relevantes do Brasil, destacando sua capacidade de atrair grandes investimentos e de ser uma plataforma poderosa para marcas que desejam se conectar com públicos diversos e engajados.