Keno revela brincadeira de Mano no Fluminense: ‘Falou que aumentaria meu contrato’

Autor do primeiro gol da vitória do Fluminense sobre a Portuguesa-RJ, Keno revelou uma brincadeira do técnico Mano Menezes, que tenta fazer com que o atleta não fique tão aberto pela ponta e pise mais na área. Esse, então, foi o primeiro triunfo do Tricolor na temporada, justamente na estreia da equipe titular no Campeonato Carioca.

Antes disso, o time alternativo, recheado de jovens promessas, não conseguiu vencer e empatou duas e perdeu uma na competição. Em campo, o atacante abriu o placar logo aos 3 minutos, enquanto Germán Cano completou a vitória com mais dois gols – Romarinho descontou para Lusa, na Ilha do Governador.

“Isso foi uma brincadeira dele. Houve um lance no treino em que eu fiquei aberto e ele me mandou fechar. E falou que se eu fizesse o gol, aumentava o meu contrato. E eu acabei fazendo o gol”, vibrou o jogador.

“A gente sabe que ia pegar um pouco a preparação física, porque a gente vem de duas semanas. Mas precisamos começar a jogar para pegar ritmo de jogo. Foi difícil, (o campo) muito pesado, mas o time se portou bem contra a pressão de um time que vem treinando desde novembro”, completou.

Treinador explica brincadeira

Na coletiva de imprensa, Mano Menezes disse que tentou estimular o atacante a não atuar tão aberto e buscar a jogada individual mais por dentro para pisar na área e ajudar com gols.

“Não prometi mais um ano de contrato, porque não cabe só a mim tomar essas decisões. Eu disse que atacante que faz gols, quando vai fazer o próximo contrato ganha R$ 50 mil a mais no mínimo quando vai renovar. Keno tem drible e jogada individual muito boa, mas às vezes quando a jogada é feita no lado oposto ele fica muito aberto, nós estamos trabalhando para que ele venha para dentro e ajude a fazer gols. Ele fez o sinal e eu pedi R$ 20 mil de comissão (risos)”, brincou o treinador.

Por fim, o Fluminense, que ocupa a sexta colocação, volta a campo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), domingo (26), contra o Madureira, às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada do Estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.