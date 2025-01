Paulinho é regularizado e estreia depende de condições médicas

O atacante Paulinho apareceu no BID, está regularizado oficialmente e já pode estrear pelo Palmeiras. Contudo, a estreia do principal reforço nesta janela de transferência do Verdão ainda deve demorar pra acontecer. O jogador se recupera de uma cirurgia na canela e está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O problema é simples, mas a expectativa é de que o jogador só tenha condições de atuar a partir de abril. Assim, a tendência é que Paulinho, mesmo regularizado, não dispute o Campeonato Paulista. Ele deve ganhar ritmo de jogo na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. A intenção do Palmeiras é ter o atacante 100% para a disputa do Super Mundial de Clubes.

Contudo, com a regularização no BID, a estreia do Paulinho depende exclusivamente dos médicos do Palmeiras. Existe a expectativa que o jogador retorne ainda em março e jogue a reta final do Paulistão. Entretanto, também existe uma precaução para que o atleta não volte antes da hora e sofra uma nova lesão.

Paulinho assinou com o Verdão até o final de 2029 e é a principal contratação na janela de transferência do Palmeiras. Outro reforço que chegou no clube foi Facundo Torres, que deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, para atuar no Alviverde.

