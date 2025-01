Paulinho fala sobre primeiro gol no Vasco após lesão: ‘Dedico a todos que me ajudaram’

A equipe principal do Vasco, enfim, estreou em 2025 e bateu o Madureira por 2 a 0, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Carioca. Autor do primeiro gol, Paulinho desencantou após ter ficado dez meses longe dos gramados em virtude de uma lesão grave no joelho direito. Assim, o atleta fez questão de dedicar o tento a todos que ajudaram e enalteceu o trabalho dos médicos e fisioterapeutas do clube de São Januário.

“É um momento de muita alegria e gratidão. Foram dez meses de muita dificuldade, o momento mais difícil da minha carreira. Eu tive o apoio dos meus companheiros, família, equipe médica (trabalho impecável), fisioterapia e a galera da cozinha. Dedico esse gol a todos que me ajudaram”, disse.

Em campo, o jogador teve uma atuação consistente e mostrou que pode contribuir muito para o time do técnico Fábio Carille. Algo que vinha fazendo antes de sua lesão, sendo um dos destaques da equipe no meio de campo. Vegetti, por sua vez, marcou o segundo tento e sacramentou a primeira vitória do Cruz-Maltino na temporada.

Afinal, a equipe alternativa não conseguiu triunfar e empatou nas três primeiras rodadas. Agora, o técnico Fábio Carille terá o trabalho de fazer o time engrenar e conseguir uma vaga nas semifinais.

Por fim, na próxima rodada, o Vasco recebe, em São Januário, a Portuguesa-RJ no domingo (26), às 21h (de Brasília). Na tabela, o time soma 6 pontos e ocupa a quinta colocação, a quatro do líder Maricá.

