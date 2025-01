Patrocínio inusitado entre youtuber e clube gaúcho chama atenção na web

Duda Garbi fecha parceria com clube gaúcho e chama atenção da web - (crédito: Foto: Divulgação / Will Anacleto)

O futebol brasileiro tem aberto portas para chegadas de influencers e youtubers como novos investidores. Depois da parceria inédita entre Bangu e Eduardo Baptista, o ‘Gol do Rayo’, chegou a vez do programa “Um Assado Para…”, de Duda Garbi, também ganhar evidência no estadual. Este, por sua vez, no Gauchão.

O youtuber fechou parceria com Guarany, tradicional time do Rio Grande do Sul, para sequência do Gaúchão e Copa do Brasil 2025. Com mais de 535 mil inscritos, o projeto de Duda Garbi estampa a parte traseira do calção da equipe – motivo pelo qual chamou atenção de internautas. A estreia ocorreu no empate em 2 a 2 com o Internacional, no Estrela D’Alva, mas tem repercutido desde então.

“Com muito orgulho que anuncio a parceria do “Um Assado para…” com o Guarany. O tradicional time da fronteira, bi campeão Gaúcho (…). E durante todo nosso Gauchão Raiz terá a marca do meu Assado no calção! Então todos atentos ao bumbum dos nossos craques! Vamos, Guarany! 1º jornalista independente a patrocinar um time gaúcho! Fazendo história mais uma vez!”, publicou Duda Garbi em seu Instagram.

Toda segunda-feira, às 19h, Duda recebe personalidades do esporte e do entretenimento em seu programa no Youtube. O projeto se constitui de um papo descontraído enquanto compartilham um assado.

No último programa, por exemplo, o jornalista levou um papo com Sidnei, zagueiro ex-Inter, enquanto compartilhavam o assado. O defensor recordou uma dura que levou de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, opinou sobre o maior fenômeno que viu jogar no Colorado e por ai vai.

As edições de maior sucesso envolvem entrevistas com Suárez, Galvão Bueno, Renato Gaúcho e Dunga.

Estreia no Gaúcho

A marca do gremista Duda Garbi estreou no empate com o Internacional, válido pela primeira rodada do Gauchão 2025. O resultado, inclusive, fez do Guarany de Bagé líder do Grupo A com um ponto – à frente do Grêmio.

Depois de sair em desvantagem no duelo, o Guarany buscou a virada em dois minutos, aos 39′ e aos 41′ do primeiro tempo – duas vezes com Yan Philippe. Contudo, tomou o empate ainda no início da etapa final, após lance do zagueiro Victor Gabriel.

O Guarany de Bagé enfrente o Brasil de Pelotas, fora de casa, na próxima rodada. O duelo acontece neste sábado (25), às 20h, no Bento Freitas.

