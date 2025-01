De saída, Carlos Alberto se despede do Botafogo: ‘Foi um grande aprendizado’

Acertado com o Sport, o atacante Carlos Alberto utilizou suas redes sociais para se despedir oficialmente do Botafogo. De acordo com o atleta, que assinará contrato com o Leão por quatro temporada, sua passagem pelo alvinegro foi de muito aprendizado e ficam as lembranças dos bons momentos.

“Chegou o momento de me despedir do Glorioso. Foram momentos incríveis vestindo essa camisa tão pesada do futebol brasileiro. Sou muito grato por cada oportunidade que tive de representar as cores do Botafogo, por ter a oportunidade de fazer parte de títulos que ficarão para sempre em minha memória e de correr por essa torcida maravilhosa” disse.

“Quero agradecer a todos do clube. Meus companheiros de equipe, comissão técnica, diretoria e funcionários, por todo o apoio e confiança. Cada dia vivido aqui foi de grande aprendizado e um passo importante em minha carreira. Também não posso deixar de agradecer a torcida alvinegra, que tanto me apoiou e incentivou em cada jogo. Vocês foram fundamentais para mim. Agora, sigo para um novo desafio levando comigo tudo o que aprendi, juntamente com as lembranças que ficarão guardadas pra sempre em minha memória. Obrigado, Botafogo! Obrigado, Deus!”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Alberto ?????????? (@_carlosalberto02_)

O jogador chegará ao clube pernambucano em uma negociação que girou em torno de R$ 15 milhões. Ele vê como uma oportunidade para ganhar minutagem e regularidade.

Por fim, revelado pelo América-MG, ele chegou ao Botafogo em 2023 por empréstimo, com opção de compra exercida ao fim da temporada por um milhão de dólares (R$ 5 milhões, na ocasião). Ele chegou a atuar por 33 jogos na época, mas acertou com o RWD Molenbeek, da Bélgica, por empréstimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.