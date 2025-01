Calma, Neymar! Internautas reagem a lance ‘humilhante’ do astro em treino do Al-Hilal

Em meio à indefinição sobre o futuro, Neymar tem sentido ‘fome’ de futebol após quase 450 dias, somados, fora de combate. Um lance no último treino do Al-Hilal ilustra bem essa avidez em não só retomar a boa fase como desfilar seu talento por ai.

O Al-Hilal divulgou trechos do treino da última quinta-feira (23), e Neymar aparece em um deles com um lance para lá de desconcertante. O atacante promove um drible que deixa dois companheiros no chão, limpa a jogada e ainda rola a bola para o ”faz e me abraça”. O time com colete, do brasileiro, venceu o duelo durante a atividade.

“O que ele não entrega no físico, sobra na técnica. Muito acima dos demais”, comentou um internauta. O outro aproveitou o espaço para cornetar o técnico português. “O cara entorna o zagueiro, mas para o Jorge Jesus ele não tem condições de jogar. Brincadeira, bicho”.

Veja lance

Al Hilal liberou vídeo do treino de hoje.

Time do Neymar marcou o gol de ouro ???? pic.twitter.com/9mZ4aTdoON — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 23, 2025

E o futuro de Neymar?

A cúpula santista não esconde o otimismo em repatriar o ídolo ainda nesta janela, seguindo, inclusive, o desejo do próprio. Não à toa, informações de bastidores indicam que o marketing tem trabalhado junto ao time das redes no anúncio do atacante.

A criação do anúncio ocorre em meio à busca por parceiros comerciais capazes de viabilizar o custeamento do ídolo. Em um dos movimentos que ratificam o otimismo santista no regresso, estuda-se, neste momento, um plano financeiro para mantê-lo na Vila Belmiro pelos seis meses propostos no empréstimo.

Fontes ligadas à negociação indicam que os sauditas descartam qualquer possibilidade de liberá-lo de graça. Ou seja, buscam por volumosa compensação financeira diante da vigência do contrato. Neymar Pai também deixou claro que não abrirá mão dos R$ 363,62 milhões que o filho tem a receber pelo contrato.

