Após deixar o Fluminense, Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol

Felipe Melo em ação com a camisa do Fluminense, onde se tornou ídolo - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Após deixar o Fluminense, o zagueiro Felipe Melo anunciou, nesta sexta-feira (24), sua aposentadoria do futebol. O defensor, que disputou a Copa do Mundo pela Seleção em 2010, na África do Sul, ainda não definiu os próximos passos de sua vida profissional e se permanecerá no mundo do futebol após pendurar as chuteiras.

“Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Melo (@felipemelo)

Revelado pelo Flamengo, o jogador atuava como volante e também teve passagens Grêmio e Cruzeiro antes de ingressar no futebol europeu. Dessa forma, por lá, defendeu as cores de Almeria, Racing Santander, Mallorca, Juventus, Fiorentina e Galatasaray até chegar à Seleção Brasileira no Mundial de 2010.

Nos últimos anos da carreira, se destacou por Palmeiras e Fluminense e se tornou um pitbull na zaga. Com a camisa tricolor, disputou 108 jogos, marcou três gols e conquistou títulos como o Carioca 2022 e 2023, Libertadores 2023 e Recopa 2024.

Confira a nota oficial de Felipe Melo Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo.