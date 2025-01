Palmeiras entra em lista de maiores negociadores do futebol mundial

A transferência de Vitor Reis para o Manchester City, colocou o Palmeiras em um novo patamar mundial no quesito vendas. Afinal, após a saída do defensor, o Verdão entrou em um seleto grupo de melhores negociadores em todo o mundo e um dos que mais lucra com venda de atletas.

Nos dez clubes que mais lucraram com venda de jogadores nos últimos anos, o Palmeiras aparece na sexta colocação, com 333 milhões de euros em seus cofres. Quem lidera a lista é o Benfica, que lucrou 816 milhões de euros negociando atletas. A informação é do jornal ”A Bola”, de Portugal.

“É um momento ímpar. O que o Palmeiras conseguiu com os nascidos em 2006 remete ao que vimos com os nascidos em 1992, Neymar, Coutinho, Alisson e Casemiro”, disse Thiago Freitas. Ele é CEO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana que gere a carreira de centenas de atletas.

No levantamento feito pelo jornal português, o status de grande negociador do Palmeiras começou em 2016. Na época, o Verdão vendeu o atacante Gabriel Jesus para o Manchester City por 32,75 milhões de euros (cerca de R$ 121,1 milhões). Além disso, o material também cita outros nomes como de Luís Guilherme para o West Ham (30 milhões de euros) e o volante Danilo, para o Nottingham Forest (20 milhões de euros).

Contudo, o que fez o Palmeiras disparar na lista foi a venda de suas joias. Afinal, além de Vitor Reis, o Verdão ainda teve Endrick, que saiu para o Real Madrid por valores que podem chegar a 72 milhões de euros. Além disso, o Alviverde já acertou a saída de Estêvão para o Chelsea por 61,5 milhões de euros. Este, aliás, só vai deixar o clube após o Super Mundial de Clubes.

Veja a lista de maiores negociadores no mundo e a posição do Palmeiras

1° Benfica – 816 milhões de euros (R$ 5,31 bilhões)

2°Ajax – 473 milhões de euros (R$ 2,92 bilhões)

3° RB Salzburg – 401 milhões de euros (R$ 2,47 bilhões)

4° Lille – 391 milhões de euros (R$ 2,41 bilhões)

5° Sporting – 345 milhões de euros (R$ 2,13 bilhões)

6° Palmeiras – 333 milhões de euros (R$ 2,05 bilhões)

7° Mônaco – 305 milhões de euros (R$ 1,88 bilhões)

8° Porto – 296 milhões de euros (R$ 1,83 bilhão)

9° Braga – 279 milhões de euros (R$ 1, 72 bilhão)

10° Dínamo de Zagreb – 255 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.