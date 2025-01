Romário TV anuncia equipe para primeira transmissão ao vivo neste sábado

Está tudo pronto para primeira edição do Fut All Stars 2025, no Rio de Janeiro. Com narração de Cantarelli, a ‘Romário TV’ confirmou o timaço para primeira transmissão ao vivo do canal, que acontece neste sábado (25), a partir das 19h30. O evento reunirá os amigos do Baixinho versus amigos do Poze do Rodo.

Com Cantarelli no comando, a transmissão da ‘Romário TV’ contará com Braune e Dica do Gordinho como comentaristas, além de ‘Fui Clear’ na resenha em quadra. Vale frisar que o canal exibirá o evento de graça, com imagens, no Youtube.

O evento reunirá Amigos do Romário x Amigos do Poze na praia do Pepê, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com entrada gratuita. Entre os nomes confirmados estão: André Felipe, Alecgol, Djalminha, Fábio Braz, Léo Moura, Romarinho e Zé Love.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roma?rioTV (@romariotv_oficial)

Edição de dezembro

A última edição da pelada dos amigos ocorreu no dia 30 de dezembro de 2024, em Balneário Camboriú, com Romário e Denílson como protagonistas. O evento contou com um formato inovador no campo de grama sintética, no estilo ‘showbol’, no Ginásio Multieventos Sérgio Lorenzato, e teve transmissão do SporTV e CazéTV.

O time do Baixinho promoveu um passeio diante dos amigos de Denílson, com direito a golaço do craque, e vitória por 11 a 7.

Romário TV

O canal ainda tem colhido os frutos da primeira entrevista do projeto, com Neymar. O bate-papo com o maior astro do futebol brasileiro na atual geração causou, inclusive, polêmica com pentacampeões e outros nomes simbólicos do esporte.

Rivaldo se incomodou com sua ‘exclusão’ do histórico time da Seleção 2002 por parte de Neymar e puxou uma polêmica que ainda envolveu outros ex-jogadores. Até mesmo Galvão Bueno se manifestou sobre o tema nas redes sociais.

Mesmo embrionário, o canal prevê uma repercussão ainda maior com a transmissão ao vivo deste sábado, 25. Estima-se um alto número de telespectadores para alavancar ainda mais a marca e o nome do Baixinho no meio digital.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.