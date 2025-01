Com proposta de clube da Turquia, Serginho está de saída do Vasco; entenda

Considerado fora dos planos da comissão técnica de Fábio Carille, Serginho, de 29 anos, encaminhou seu futuro. Afinal, o jogador recebeu uma proposta do Fatih Karagumruk, da segunda divisão turca, e agora tenta chegar a um acordo com o clube carioca para sair de forma livre no mercado. A informação é do portal “ge”.

O clube da Turquia ofereceu um ano e meio de contrato, algo que agrada ao atleta e seu estafe. Além disso, a possibilidade de ter mais minutagem e regularidade atrai o atacante, que tem contrato até o fim de 2025.

O presidente Pedrinho informou aos representantes de Serginho que não vai dificultar a saída. Assim, o mandatário irá buscar uma solução para a dívida e tentar de encaminhar a rescisão.

Dessa forma, o atacante ainda tem cerca de R$ 900 mil de luvas para receber, assim como 10% do valor total do contrato ao empresário (comissão). Após aparar as arestas, o jogador estará livre para voltar ao futebol europeu.

Por fim, o atleta chegou ao clube carioca em 2023 e desde então soma 17 jogos e dois gols. Um deles contra o Bragantino, na última rodada do Brasileirão 2023, que cravou a permanência do clube na Série A. Ele também defendeu as cores do Criciúma por empréstimo.

