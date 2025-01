Internacional desiste de negociar zagueiro Vitão com o Flamengo

Zagueiro Vitão é uma peça essencial no esquema de Roger Machado no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional decidiu finalizar as conversas com o Flamengo para uma possível venda do zagueiro Vitão. Isso porque o clube gaúcho passou a priorizar ainda mais a manutenção das suas principais peças titulares da sua linha defensiva. Tal definição interna ocorreu após a grave lesão que Bruno Gomes sofreu no joelho esquerdo. A informação é do jornalista Vagner Martins

O Colorado chegou a pensar em negociar Vitão com o Rubro-Negro, mas a perda do seu lateral-direito fez o Inter mudar a postura. A contratação de um zagueiro já era uma das primordiais missões do clube na primeira janela da temporada. Assim, a escolha foi por sacramentar o retorno de Kaique Rocha e houve uma alteração de rota e a urgência por retornar ao mercado e fechar com um substituto de Bruno Gomes.

Afinal, o volante que mesmo atuando improvisado na lateral direita deve ficar sem atuar por pelo menos seis meses, já que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com este novo cenário, o Internacional passa a se preocupar com a perda de uma outra peça essencial e não conseguir um jogador para suprir a ausência à altura. Ou seja, a saída de Vitão causaria um prejuízo maior ao trabalho de Roger Machado.

Internacional deve sofrer novas mudanças com outro desfalque

Com a alteração forçada na equipe por conta do desfalque de Bruno Gomes, Aguirre deve ser realocado para a lateral direita no compromisso seguinte da equipe, diante do Juventude, neste sábado, às 16h30, no Beira-Rio. Como Bernabei retornou aos trabalhos com o restante do grupo recentemente ainda não está nas condições físicas ideais. Deste modo, ele provavelmente não deve estar entre os jogadores relacionados. Assim, provavelmente o jovem lateral-esquerdo Pablo vai ganhar uma oportunidade entre os 11 iniciais.

