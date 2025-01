Lateral ex-Arsenal treina no CT da Barra Funda, mas São Paulo nega conversas

LONDON, ENGLAND - JANUARY 20: Gabriel Martinelli of Arsenal celebrates with teammate Cedric Soares following the team's victory during the Premier League match between Arsenal FC and Crystal Palace at Emirates Stadium on January 20, 2024 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O CT da Barra Funda contou com a presença de um atleta diferente em seu dia a dia nesta semana. Afinal, o lateral-direito Cédric Soares vem fazendo um trabalho de recondicionamento físico no centro de treinamento do São Paulo. Assim, os rumores de uma possível transferência começou a surgir no Morumbis.

O lateral-direito, aliás, esteve no Morumbis nesta quinta-feira (23/01), para acompanhar a vitória do São Paulo em cima do Guarani, pelo Campeonato Paulista. Contudo, mesmo com os rumores e aproximação entre as partes, o Tricolor descarta fazer negociações neste momento.

Não é segredo para ninguém que o Tricolor está buscando a contratação de um lateral-direito para a atual temporada. No momento, Igor Vinícius é o titular absoluto. Ferraresi vem sendo seu reserva imediato, já que o garoto Moreira, que também atua no setor, vem jogando pelo lado esquerdo.

Apesar de existir o interesse em um novo lateral-direito, o São Paulo afirma que não tem conversas com Cédric Soares. O jogador português tem um grupo de empresários brasileiros e pediu pra fazer trabalhos no CT e por isso houve a aproximação. Mas sem negociações.

Recentemente, o São Paulo abriu conversas para tentar contratar um novo lateral-direito. O Tricolor tentou a chegada de Natanael, que estava no Coritiba, mas o atleta fechou com o Atlético-MG. Contudo, não esconde a necessidade da equipe por uma nova peça no setor.

Cédric tem 32 anos, está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra, e conta com bastante experiência no futebol europeu. Ele também atuou por Inter de Milão, da Itália, Southampton, da Inglaterra, e Sporting, de Portugal.

